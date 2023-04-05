AA: CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. İki parti ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi illerde "fermuar" listeyle seçime girecek.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:32
AA: CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

AA'nın haberine göre; 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.


aday 14 Mayıs İyi Parti CHP fermuar modeli

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