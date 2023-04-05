HÜDA PAR’ın yöneticisi muhalifleri tehdit etti, CHP’den tepki geldi: Bu zihniyet gidecek

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Cumhur İttifakı’nı desteklediğini ve AKP listelerinden seçime gireceğini açıklayan HÜDA PAR’ın “terör örgütü Hizbullah’ın bağlantısı” tartışılırken partinin genel idare kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek muhalifleri tehdit etti. Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDA PAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. ABD size yar olamayacaktır” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tanrıkulu’nun muhalefeti hedef alan açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Nazlıaka, “Gaffar Okan’ın neden öldürülmesi gerektiğini yazacak kadar insanlıktan çıkmış olan bu yaratık, 15 Mayıs sonrası için tehditler savunmuş. Kadınları eve kapamak isteyen, karma eğitime karşı olan, imam nikâhı suç değildir diyen bu karanlık zihniyetin temsilcisi şunu çok iyi bilsin: Soldan, sağdan, ortadan, muhafazakâr, ilerici fark etmez. Ne kadar duyarlı kadın seçmen varsa, 14 Mayıs’ta bu zihniyeti sandığa gömmelidir ve de gömecektir!” dedi.

"YARGILANACAKLAR"

Nazlıaka şunları söyledi: “Tehditler savurma döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Tehditler havada asılı kalamayacaktır, mutlaka yargılanacaktır. Cumhuriyet değerlerine alenen savaş açanlar karşılarında bizi bulurlar. Kadınların kazanılmış haklarına göz dikenler, ülkeyi teröre, kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında millet var, Millet İttifakı var. İlk seçimlerin ardından Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Korku iklimi ile yurttaşları sindireceklerini düşünenlere sesleniyorum; sizden korkmuyoruz. Millet ittifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 15 Mayıs sabahı mutlu kadınlar ülkesine uyanacağız. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz.”