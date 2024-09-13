AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Alman diplomat Ossowski oldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:21

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:21

Önceki Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in aday gösterdiği Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına getirildi.

Geçmişte AB organlarından Siyasi ve Güvenlik Komitesi’nin (PSC) Almanya temsilcisi olarak görev yapan Ossowski, Almanya’nın Filipinler, Palau, Mikronezya ve Marshall Adaları Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Kemal Bozay, AB ile İlişkiler Müdürü Elif Kurşunlu ve Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile görüşen Alman diplomatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunmasından sonra göreve başlaması bekleniyor.

Önceki AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ise Almanya’nın Hollanda Büyükelçisi olarak göreve başladı.