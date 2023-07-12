ABB araçlarına Ordu Belediyesi’nin logosu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Ordu’ya ekip ve araç gönderdi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) araçlarına AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi logosu yapıştırıldı.

Araçlarda AKP’li belediyenin logosu olmasına karşın, plakalardaki Ankara kodu olan 06’yı ve ASKİ’nin logosunu kapatmayı unuttular.

