ABB CHP Grup Başkanvekili Neslihanoğlu 'Türkiye Kart'ı değerlendirdi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde “Türkiye Kart’ın” yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı. Sistemin işleyişinin belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu haline geldi. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Nüfusun ve ekonominin büyük kısmı CHP yönetiminde. Durup dururken böyle bir düzenleme yapmazlar. Burada Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) var. Bu ÖHO’ların parasını merkezi idare gününde yatırmazsa o otobüsler sefere çıkmaz. Sefere çıkmazsa da yurttaş merkezi idare parayı göndermedi demez. Belediye bu işi yapamıyor diye görür” dedi.