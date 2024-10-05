ABB’nin zabıta ilanına gençlerden yoğun ilgi, 4 bine yakın başvuru yapıldı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 133 zabıta alımı için ilana çıktı. Önceki gün başlayan başvurular dün de gençlerin yoğun katılımıyla devam etti. Başvuru yapmak isteyen adaylar, 11 Ekim’e kadar http://ankara.bel.tr adresinden online başvuru yaptıktan sonra gerekli belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen başvurularını iletebiliyor. Başvurunun ilk aşamasını başarıyla geçen yurttaşlar için mülakat tarihleri ise 18-24 Ekim olarak açıklandı.

İL DIŞINDAN GELİYORLAR

Çeşitli illerden ve çok çeşitli bölümlerden mezun olan gençler, ilana yoğun ilgi gösterdi. Zabıta adaylarından bazıları Cumhuriyet’e konuşarak mezun oldukları bölümü ve neden başvuru yaptıklarını anlattı. Atamalardan ümidi kalmamış coğrafya öğretmenliği mezunlarından siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunlarına kadar birçok genç çareyi ABB’de aradı. KPSS’den 71 aldığını söyleyen ismini söyleme istemeyen yurttaş, coğrafya öğretmenliğinden mezun olduğunu belirtti. Öğretmen atamalarının yetersizliğinden dolayı öğretmenlik için çabalamayı bıraktığını aktaran yurttaş umudunun kalmadığını ifade etti.

TASARRUF TEDBİRLERİ

2017 yılında Aksaray Üniversitesi’nden Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduğunu söyleyen İ.A, KPSS’den 75,900 aldım ama içeride çoğu kişi 80 üstü puan almış. Fizyoterapistler var. Alınır mıyım bilmiyorum. Başvurabildiğim yere başvurmak istiyorum. Artık sürdürülebilir bir iş arıyorum” dedi. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İnsan Kaynakları bölümünden mezun olan bir yurttaş ise “tasarruf tedbirlerinden” dert yandı. Alımların oldukça azaldığını söyleyen yurttaş, memur olmak istediği için başvurabildiği her yere başvurduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal yapılan alımlarla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı.”