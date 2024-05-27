ABD Adana Konsolosluğu önünde 'Filistin' protestosu
ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.
ABD Adana Konsolosluğu önünde bir araya gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.
Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.
Grup, polisin önlem alıp izin vermesiyle ABD Adana Konsolosluğunun önünde D-400 kara yolunu trafiğe kapattı.
Platform üyelerinin oturma eylemi sürüyor.
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