ABD askerlerine yumurtalı protesto

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 08:28

ABD’nin ‘USS Wasp’ adlı amfibi hücum gemisi İzmir Limanı’na demirledi. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri geminin İzmir’e demirlemesini protesto etmeye devam ediyor. TKP İzmir İl Örgütü “Ülkemizin limanları emperyalistlerin ikmal ve lojistik noktası olamaz” açıklamasıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gezen ABD askerlerine yumurta fırlattı. Limanın önünde “onur nöbeti” başlatan TKP üyeleri, gemi limandan ayrılana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Emek Partisi İzmir İl Başkanlığı da, “ABD defol!” ve “NATO üssü olmayı kabul etmiyoruz!” sloganları eşliğinde limana gelerek geminin varlığını protesto etti.

10 TUTUKLAMA

Öte yandan ABD askerinin başına çuval geçiren ve gözaltına alınan 15 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesinden 10’u tutuklama, 5’i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.