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ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da... 'CAATSA' açıklaması: 'Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz'

ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da... 'CAATSA' açıklaması: 'Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz'

7.07.2026 14:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump NATO Zirvesi için Ankara'da... 'CAATSA' açıklaması: 'Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz'

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı karşıladı. Trump ile Erdoğan Beştepe'de görüşme gerçekleştiriyor. Trump, Beştepe'de yapılan görüşmede F-35 konusuna ilişkin, "F-35 konusunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. CAATSA yaptırımları hakkında konuşan Trump, "Tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu yaptırımları kaldıracağız, dostlarımıza uygulamayacağız" dedi.

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NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya hareket eden ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

ABD Başkanı Trump'ı havalimanında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. 

Trump'ın, Erdoğan ile saat 15.00'te bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede NATO gündeminin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

BEŞTEPE'DE GÖRÜŞME

Erdoğan, Trump ile birlikte Beştepe'ye geçerek görüşme gerçekleştirerek basın toplantısı düzenliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump, şu açıklamalarda bulundu:

"İniş yaptığımız havalimanı çok güzel bir havaalanıydı, buraya gelen yollar yepyeniydi. Bugün askeri, ticari ve İran konusundan bahsedeceğiz.

F-35 AÇIKLAMASI

Türkiye başka ülkelere oranla son derece sadık, kesinlikleri değerlendireceğimiz bir konu bu. NATO beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Çok güçlü bir kişilik ve lider olmasa, Türkiye'de olmasaydı katılmayı düşünmezdim. 

Türkiye, İran'ı çok iyi tanıyor, sorunları da iyi biliyorlar. Çok yardımcı oldular, mücadeleye onlar da katılabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Belki benim yüzümden yapmadılar. Gerçekten Başkan Putin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinin de Sayın Erdoğan'a büyük saygıları var. Sayın Zelenski ile de görüştüm. Benim hayatta tek yaptığım şey sanırım anlaşmaya varmak.

RAHİP BRUNSON OLAYI

Biliyorsunuz bir Rahip Brunson olayı vardı. Travmatik bir olaydı. Uzun bir hapis cezası ile karşı karşıyaydı. Masum olduğunu düşünüyordum. Birçok kişi aradı, hiçbir ilerleme olmadı. Ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı.

 

CAATSA YAPTIRIMLARI

Tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu yaptırımları kaldıracağız, dostlarımıza uygulamayacağız.Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD-İran ilişkileri için nasıl bir düzlem oluştururuz diye çalışıyoruz, çalışacağız. Özellikle Gazze konusunu konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için Liderler Zirvesi'ni önemsiyoruz. Bunun olabileceğine ben ihtimal veriyorum. F35 bizim için yeni bir konu değil, 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostum ile görüşeceğiz, gerekli adımları atacağız. KAAN ve motorları ile ilgili konuyu tekrar görüşeceğiz, Sayın Trump bununla ilgili bize verdiği müjdeyi tekrar edecektir, biz de teşekkür edeceğiz."

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İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA

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Erdoğan ve Trump ilk görüşmelerini havalimanında yaptı. İki lider daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

TRUMP'LA BİRLİKTE GELDİLER

ABD Başkanı Trump'a Ankara ziyaretindeki heyetinde yer alan isimler şöyle:  

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcıları Dan Scavino, Stephen Miller,

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung,

ABD Protokol Şefi Monica Crowley,

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent,

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth,

Danışmanlar Mike Needham, Will Scharf, Ross Worthington, Walt Nauta, Chris Ambrosini, Richard Walters, Natalie Harp

İlgili Konular: #Donald Trump

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