TRT, NATO zirvesinde gazetecinin sorusunu sansürledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin dünkü basın toplantısında Hollandalı bir gazeteci, Rutte’ye, Türkiye’deki demokratik tabloya ilişkin eleştirel bir soru yöneltti.

'DENİZ GÖKTAŞ' HATIRLATMASI

Hollanda'nın en büyük haber ajansı ANP'de çalışan gazeteci, “Ev sahibi ülkeyi geniş bir şekilde övdünüz. Ama son birkaç günde, haftada; yine muhaliflere, gazetecilere, bir komedyene sıkı bir baskı görüyoruz. Ankara hâlâ liberal demokrasilerin zirve düzenlemesi için en iyi yer mi? Ve sizce bu zirve, liderlerin bu sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşması için iyi bir fırsat olur mu” sorusunu sordu. Rutte, bu soruya ‘top çevirerek’ yanıt verirken, demokrasinin önemli olduğunu söyledi.

"DEMOKRASİ HAKKINDA NE DERSİNİZ"

Toplantıyı canlı yayınlayan TRT Haber ise, gazetecinin sorusunu sansürledi. Simültane çeviride, “Ev sahibi ülkeye güzel sözlerle söze başladınız. Bu noktada Türkiye’de yargı ile alakalı eleştiriler var. Türkiye’de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan’ın yönetimi ile alakalı neler düşünüyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.