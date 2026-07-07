Cumhuriyet Gazetesi Logo
TRT, NATO zirvesinde gazetecinin sorusunu sansürledi

TRT, NATO zirvesinde gazetecinin sorusunu sansürledi

7.07.2026 13:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TRT, NATO zirvesinde gazetecinin sorusunu sansürledi

TRT Haber, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin dünkü basın toplantısında sorulan eleştirel bir soruyu sansürledi. Sorunun daha 'yumuşak' ifadelerle izleyiciye aktarıldığı görüldü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin dünkü basın toplantısında Hollandalı bir gazeteci, Rutte’ye, Türkiye’deki demokratik tabloya ilişkin eleştirel bir soru yöneltti.

'DENİZ GÖKTAŞ' HATIRLATMASI

Hollanda'nın en büyük haber ajansı ANP'de çalışan gazeteci, “Ev sahibi ülkeyi geniş bir şekilde övdünüz. Ama son birkaç günde, haftada; yine muhaliflere, gazetecilere, bir komedyene sıkı bir baskı görüyoruz. Ankara hâlâ liberal demokrasilerin zirve düzenlemesi için en iyi yer mi? Ve sizce bu zirve, liderlerin bu sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşması için iyi bir fırsat olur mu” sorusunu sordu. Rutte, bu soruya ‘top çevirerek’ yanıt verirken, demokrasinin önemli olduğunu söyledi.

"DEMOKRASİ HAKKINDA NE DERSİNİZ"

Toplantıyı canlı yayınlayan TRT Haber ise, gazetecinin sorusunu sansürledi. Simültane çeviride, “Ev sahibi ülkeye güzel sözlerle söze başladınız. Bu noktada Türkiye’de yargı ile alakalı eleştiriler var. Türkiye’de demokrasiyle alakalı neler düşünüyorsunuz? Ve Sayın Erdoğan’ın yönetimi ile alakalı neler düşünüyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #TRT Haber #NATO Genel Sekreteri

İlgili Haberler

NATO karşıtı eylemlerde sert müdahaleler yaşanırken, yüzlerce yurttaş gözaltına alındı: İktidar NATO’ya kalkan oldu
NATO karşıtı eylemlerde sert müdahaleler yaşanırken, yüzlerce yurttaş gözaltına alındı: İktidar NATO’ya kalkan oldu Sol-sosyalist partiler NATO karşıtı eylemlerini arttırdı. Bu kapsamda şu ana kadar TKP’den 139, TİP’ten 54 ve Devrim Partisi’nden 19 kişi NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alındı. TKP’li yurttaşların emniyet ifadesine gün içinde başlanacak.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi
Macaristan Başbakanı Peter Magyar NATO Zirvesi öncesi İstanbul'u gezdi Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, yoğun programı öncesinde İstanbul'un tarihi durakları olan Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti.
Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin gerçekleştiğini duyururken ele alınan konulara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.