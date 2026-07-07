NATO karşıtı eylemlerde sert müdahaleler yaşanırken, yüzlerce yurttaş gözaltına alındı: İktidar NATO’ya kalkan oldu

36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlarken, şehirde de eylemler arttı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Devrim Partisi, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Halkevleri, bugün Kurutuluş Parkı’nda NATO karşıtı ortak eylem düzenledi.

Eyleme DEM Parti milletvekilleri de destek verdi. Devrim Partisi eşzamanlı olarak Dikmen’de de eylem düzenledi.

GAZETECİLERE GÖRÜNTÜ ENGELİ

Polis, eyleme sert müdahalede bulundu. Gazetecilerin de görüntü almasını engellemek için eylemcilerin etrafını kalkanlarla çevreleyen polis, gazetecileri uzaklaştırdı. Polisin sert müdahalesinin sonucunda çok sayıda yurttaş ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler otobüslere bindirilerek emniyete götürülürken, protestoya katılmak üzere Kurtuluş Parkı'na gelen çok sayıda kişi de polis ablukası altında tutuldu.

🟥NATO EYLEMİNİ TAKİBE DE İZİN YOK!

Ankara'da kollarında NATO amblemi bulunan polisler, eylemleri takip eden basın mensuplarını güç kullanarak alandan uzaklaştırdı pic.twitter.com/80EhYtdQAQ — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 7, 2026

100’Ü AŞKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemde gözaltına alınanların sayısı net bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre ise; TİP’ten 54, Devrim Partisi’nden 19, Halkevleri'nden 13 yurttaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Devrim Partisi Genel Sekreteri Ercan Bölükbaşı ile Ankara İl Başkanı Şevket Çavuşoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca'nın da bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar hastaneye götürülüyor.

TKP’Lİ YURTTAŞLARIN EMNİYET İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 5 Temmuz’da Ankara’da düzenlediği eylemde de toplam 139 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı. TKP’li 133 kişinin ise, emniyetteki ifade işlemlerine saat 14.00’da başlanacağı öğrenildi.

22 TİPLİ ÖĞRENCİ ve 3 AVUKAT GÖZALTINDA!

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada da, gözaltılara yönelik şu bilgiler paylaşıldı:

"1- Ankara'da NATO zirvesi öncesinde, Nato'ya Hayır Koordinasyonu ile ortak eylem çağrısı için Kurtuluş Parkı'na doğru yürüyüşe geçen 22 TİP'li öğrenci Libya Caddesi'nden işkence ve kötü muamele ile gözaltına alındılar. Libya Caddesi üzerinde EMEP, EHP, Halkevleri'nin de içinde olduğu 20 kişilik bir gruba daha müdahale edildi. Sevda KARACA, Erkan BAŞ, Sevinç HOCAOĞULLARI ve birçok milletvekili de abluka altında. Avukat arkadaşlarımız Döndü Kurşunoğlu, Sevinç Hocaoğulları, Ece Ünsal gözaltında! Valiliğin 13 günlük yasak kararı bir "kalkan" gibi kullanılarak, temel anayasal haklar yok sayılıyor. Sadece Ankara değil, günlerdir İstanbul, İzmir, Çanakkale ve diğer şehirlerde de "NATO defol" diyenler ve onların yanında duran avukatlar hedef alınıyor. Zirve öncesi bu baskılar , toplumun tüm muhalif kesimlerini sindirme ve korku iklimi yaratma çabasıdır."