ABD Büyükelçiliği'nden vize uyarısı: 'Kalıcı yasak gelebilir'

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bu ülkeye seyahat etmek isteyen öğrenciler için "vize sahteciliği"yle ilgili uyarıda bulundu.

Öğrencilere hitaben "Vize sahteciliğine karışmayın!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi ya da ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir" denildi.

CEZAİ TAKİBAT BAŞLATILACAK

Büyükelçilik, ABD hükümetinin, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacağını duyurdu.