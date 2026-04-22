Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Büyükelçiliği'nden vize uyarısı: 'Kalıcı yasak gelebilir'

22.04.2026 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ABD Türkiye Büyükelçiliği, öğrenci vizesi başvurularında sahte ya da yanıltıcı bilgi verilmesinin ABD’ye kalıcı giriş yasağı ve hukuki yaptırımlarla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bu ülkeye seyahat etmek isteyen öğrenciler için "vize sahteciliği"yle ilgili uyarıda bulundu.

Öğrencilere hitaben "Vize sahteciliğine karışmayın!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, "Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi ya da ABD'ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir" denildi. 

CEZAİ TAKİBAT BAŞLATILACAK

Büyükelçilik, ABD hükümetinin, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacağını duyurdu.

 

İlgili Konular: #ABD Büyükelçiliği #vize reddi

İlgili Haberler

AKP'li Mehmet Metiner'in ABD vizesi başvurusuna ret: Bakanlığın referans mektubu tepki çekti, paylaşımları kaldırdı Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Dışişleri Bakanlığının yazısıyla birlikte ABD vizesine başvurduğunu ancak bu talebin reddedildiğini duyurdu. Metiner’in ret gerekçesi 214(b), yani “ülkesine geri döneceğine dair yeterli kanıt göstermemesi” olarak bildirildi. Metiner ise, "Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum, test etmek amacıyla başvuruda bulundum" dedi. Metiner, açıklamalarının kamuoyunda tepki çekmesinin ardından paylaşımları kaldırdı.
AB'den kritik 'yeşil pasaport' ve 'vize' açıklaması AB'den Türkiye'ye yönelik kritik bir açıklama geldi. AP Türkiye raportörü Amor, vize serbestisinin Türk yetkililerin elinde olduğunu hatırlatarak, yeşil pasaport kapsamının genişletilerek çözüm üretilmeye çalışıldığını kaydetti.
Dünya Kupası vizesi alan AyYıldızlılar başarı formülünü açıkladı: 'Milli Takım aile' Türkiye, 24 yıllık hasreti sona erdirerek FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki AyYıldızlı ekipte “aile” havasının başarıda önemli rol oynadığı belirtiliyor.