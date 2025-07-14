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ABD'den vize için yeni şart: 'Sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlayın

ABD'den vize için yeni şart: 'Sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlayın

14.07.2025 17:14:00
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Cumhuriyet/Ankara
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ABD'den vize için yeni şart: 'Sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlayın

ABD Büyükelçiliği, ülkeye vize başvurusu yapacak kişilere "sosyal medya hesaplarını herkese açık" yapma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 30 Mayıs 2025 itibarıyla vize başvuru sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitmişti. Yeni uygulamayla birlikte başvuru, ödeme, randevu ve kurye işlemleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülmeye başlanmıştı. 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nden yeni bir açıklama geldi. “Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır” başlıklı açıklamada ABD Büyükelçiliği’nin vize için sosyal medya şartı getirdiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği’nin açıklaması şöyle:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını "herkese açık" olarak ayarlamaları istenecektir.”

 F, M, ve J tipi vizeler, öğrenciler ve değişim programlarına katılanlar için düzenleniyor. Turistik amaçlı ziyaretler ve diğer vize tipleri bu karar kapsamında değil.

"VİZE HAK DEĞİL AYRICALIK"

ABD Dışişleri Bakanlığı, haziran ayında, “ABD vizesi bir hak değil, ayrıcalıktır” notuyla atılacak bu yeni adımı duyurmuştu. Açıklamada ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için, vize başvurusu yapanların her türlü verisinin inceleneceği ifade edilmişti. 18 Haziran’daki bu açıklamanın ardından farklı ülkelerdeki ABD büyükelçilikleri ayrı zamanlarda, söz konusu uygulamanın hayata geçtiğini duyurmuştu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasında da kararın şu andan itibaren geçerli olduğu belirtildi. Açıklama, “Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır” başlığıyla yayımlandı. 

 

 

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