ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve Dışişleri Bakanı Fidan arasında samimi görüşme

15.09.2025 14:39:00
ANKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Doha'da bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Katar'ın başkenti Doha’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü duyurdu.

Barrack, “Hem ABD hem de Türkiye olarak Katar’a desteğimizi ifade etmek için buradayız” açıklamasında bulundu.

"HAKAN FİDAN İLE KISACA GÖRÜŞTÜM VE KONUŞTUM"

Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doha’da Hakan Fidan ile kısaca görüştüm ve konuştum. Hem ABD hem de Türkiye olarak Katar’a desteğimizi ifade etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

