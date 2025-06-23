ABD saldırısının ardından 'radyasyon' uyarısı: CHP'li Şahbaz 6 il için acil önlem almaya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırısının Türkiye'yi sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Saldırılar sonrası iyonize radyasyon ve toksik kimyasalların ortaya çıkma riskinin bulunduğunun altını çizen Şahbaz, "Nükleer tesislere saldırı bir halk sağlığı felaketidir. İran'daki nükleer tesislerin saldırıya uğraması sonucunda Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu nükleer sızıntılar meydana geldiğini açıklamıştır. Bu gelişmeler sadece İran halkını değil tüm bölgeyi ve Türkiye'yi de tehdit eden çok boyutlu bir halk sağlığı krizine dönüşme riski taşımaktadır" dedi.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

"Yeni bir felaket kapıda" diyen Şahbaz, felaket riskine karşı atılması gereken adımlar için şunları sıraladı:

* Özellikle Van, Hakkari, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars gibi illerimizde radyasyon riskine karşı acil önlemler alınmak zorundadır.

* Ekolojik yıkımla birlikte, kirlenmiş gıda ve su kaynakları, halk sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Tarımsal ve hayvansal ürünlerde radyasyon birikimi, besin zincirinin bozulmasına ve gıda güvenliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır

* Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu katkılarıyla İran’da ve bölge sınırlarında sağlık ve çevre etkileri izlenmeli, şeffaf bir raporlama yapılmalıdır.

* Radyasyon riski altındaki bölgelerde, halkın tahliyesi, potasyum iyodür dağıtımı ve sağlık hizmetlerinin güvenliği sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurumlarca tarım ürünleri ve su kaynaklarında acil analiz ve denetimlerin başlatılarak halkın bilgilendirilmesini, sınır illerinde de radyasyon izleme ve halk sağlığı denetimlerinin artırılmasını isteyen Şahbaz, "CHP olarak sivil halkı korumanın uluslararası bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Barıştan ve yaşam hakkından yana tüm siyasi güçleri, bilim insanlarını, akademiyi, sağlık meslek örgütlerini, yurttaşlarımızı hep birlikte bölgemizdeki savaşa karşı nükleer silahlanmaya ve nükleer tesislerin vurulmasına karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.