ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demir attı. Geminin 4 gün İstanbul'da kalması bekleniyor.
ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi.
Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.
4 GÜN KALACAK
Ekim ayında Karadeniz'e NATO tatbikatı için giden güdümlü füze destroyeri USS Porter, Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin 4 gün İstanbul'da kalması bekleniyor.
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