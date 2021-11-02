ABD savaş gemisine karşı eylem: 'Yankee Go Home!'
Sarayburnu'na demirleyen ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Galata Köprüsü'nde komünistler tarafından protesto edildi.
Çanakkale Boğazı'ndan dün sabah saatlerinde geçiş yapan ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Marmara Denizi'ne geldi.
Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, akşam saatlerinde Nara Burnu'nu da geçerek Sarayburnu'nda demirledi.
Sosyal medyada gündem konularından bir haline gelen geminin bu hareketliliği merak konusu olurken bu sabah ise İstanbul Galaat Köprüsü'nde protesto düzenlendi.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi bir grup, köprüye "Yankee Go Home! ABD defol!" yazılı dev bir pankart astı.
TKH tarafından yapılan açıklamada da, yapılan eyleme ilişkin "Emperyalist ABD'nin 6.Filosu'ndaki bir savaş gemisi gece Sarayburnu'na geldi. Buna karşı, "YANKEE GO HOME! ABD DEFOL!" yazan pankartımızı Galata Köprüsü'ne astık. Komünistler emperyalist saldırganlığa, ülkemizin buna ortak edilmesine asla izin vermeyecek" denildi.
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