MB'nin eski başekonomisti Hakan Kara'ya sert tepki: "Bu paylaşımı utanmadan nasıl yapar?"

16 Kasım 2021 Salı, 09:28

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Eski Başekonomisti Hakan Kara'nın ekonominin durumu üzerinden yaptığı değerlendirmeye komünistlerden tepki geldi.

Hakan Kara, Twitter üzerinden "İlginç bir gelişme yaşanıyor" diyerek yaptığı paylaşımda, "yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladığını" öne sürdü.

Kara, "Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kara'nın sosyal medyada tartışma konusu haline gelen paylaşımına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sert bir tepki geldi. Okuyan, Kara'nın sözkonusu tweet'inin görselini paylaşıp "İşte memleketin hali. Uluslararası sermayeye bel bağlayan bir muhalefet tarzı ve uluslararası sermayenin 19 yıl koruyup kolladığı bir iktidar. Bu paylaşımı bir emekli bürokrat nasıl utanmadan yapar? Bu değişimden halk yararına bir şey çıkabilir mi? Piyasa göstergeleriniz batsın!" diye tepki gösterdi.







