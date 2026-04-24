ABD ve İsrail karşıtı içerikleriyle bilinen kanala YouTube'dan engel

ABD ve İsrail karşıtı içerikleriyle bilinen kanala YouTube'dan engel

24.04.2026 00:18:00
ABD ve İsrail karşıtı içerikleriyle bilinen kanala YouTube'dan engel

ABD ve İsrail karşıtı içerikleriyle bilinen ‘Red Creators Network’ün (GÜM Kanal) YouTube üzerinden elde ettiği gelirler askıya alındı.

Çeşitli sosyal medya platformlarında ABD ve İsrail karşıtı içerikleriyle bilinen ‘Red Creators Network’ün (GÜM Kanal) YouTube üzerinden elde ettiği gelirler, platform yönetimi tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan askıya alındı.

Kanalın üretimleri özellikle Filistin ve Küba’ya yönelik destekleyici yaklaşımıyla dikkat çekiyordu.

Red Creators Network ekibi ise alınan karara ilişkin tepkisini dile getirdiği açıklamasında ‘uzun yıllara dayanan emekle oluşturulan çalışmanın bu şekilde baltalanmasının kabul edilemez olduğunu’ vurguladı. 

Ayrıca, sürece ilişkin itirazların sürdürüleceği ve gerekli görülmesi halinde çeşitli demokratik tepki ve protesto yöntemlerine başvurulabileceklerini belirttiler.

 

