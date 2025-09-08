Abdülkadir Selvi'den şaşırtan 'CHP' yorumu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in duruşlarını doğru bulmuyorum

İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve CHP kurultayı davasında parti yönetiminin başına yeniden getirilme ihtimali bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Selvi, Tekin'in tutumunu eleştirirken Kılıçdaroğlu ile ilgili de ''Ne yapacak bilemem ama bu tür durumlarda siyasetçinin hası partim zor durumdayken ben bu görevi kabul edemem diye elinin tersiyle iter'' ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısında şu sözlere yer verildi:

''Kılıçdaroğlu ne yapacak bilemem ama bu tür durumlarda siyasetçinin hası partim zor durumdayken ben bu görevi kabul edemem diye elinin tersiyle iter.

Bu tür günler gerçek CHP’lilerin CHP’nin etrafında kenetlenmesi gereken günlerdir.

''YA HEP İMİZ YA Hİ ÇB İRİMİZ DENİLMESİ GEREKEN G ÜNLER''

Bu tür günler ya hepimiz ya hiçbirimiz denilmesi gereken günlerdir.

Bu tür günler partinin arkasında kapı gibi durma günleridir.

''TEK İN VE KILI ÇDARO ĞLU'NUN DURUŞUNU DOĞRU BULMUYORUM''

Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum.''