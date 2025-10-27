Abdulkadir Selvi'den şaşırtan 'İmamoğlu' yorumu: 'Fotoğraf vermesi casusluk suçunu kanıtlamaya yetmez'

AKP iktidarına yakınlığı ile tanınan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı bir canlı yayında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturmasında, İmamoğlu’nu suçlamaya yeterli kanıt olmadığını söyledi.

‘KANITLAMAYA YETMEZ’

Ekrem İmamoğlu ve itirafçı Hüseyin Gün arasında herhangi bir yazışmanın olmadığını kaydeden Selvi, “Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez” dedi.

Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu ve 4 kişi "casusluk" soruşturması kapsamında ifade verdi. Savcılık, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı tutuklamaya sevk etti.

16.00'da başlayan ifadeler yaklaşık 6 saat sonrasında tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi 3 saat, tutuklu Necati Özkan'ın ifadesi ise 5 saat sürdü.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.