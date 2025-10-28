Abdulkadir Selvi, 'İmamoğlu' soruşturması için 'kanıt yok' demişti... Ahmet Hakan'dan Selvi'ye destek!

“Casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tartışmalar sürüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Abdülkadir Selvi, canlı yayında suçlamayı kanıtlayacak düzeyde delil bulunmadığını ifade etti. Selvi’nin sözleri iktidara yakın medya organlarında eleştirilirken, aynı gazeteden Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Selvi'ye destek vererek yargı sürecine işaret etti.

Ahmet Hakan, köşesinde Selvi’ye açık destek verdi.

"HERKESİN HER ŞEYE HAKKI OLACAK DA..."

Hakan, henüz ortada bir mahkeme kararı bulunmadığını, yalnızca iddiaların tartışıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Abdulkadir Selvi, geçen akşam CNN Türk ekranlarında Göksu Öngören Özgür’ün programında... Casusluk davasıyla ilgili olarak şu tutumu almış: - İmamoğlu’na yönelik casusluk suçlamasını zayıf bulmuş. - Bu suçlamanın delillendirmeye muhtaç olduğunu söylemiş. Bir fotoğraf karesinin bunun için yeterli olmayacağına vurgu yapmış. Ortada henüz bir mahkeme kararı yok. Sadece iddialar var. Bazılarının bu iddialara bakarak... “Bu çok ciddi bir suçlama” demeye, “Adam resmen casusluk yapmış” demeye, “Abooo! Bu nasıl iş” demeye hakkı var. Herkesin her şeye hakkı olacak da... Bizim Abdulkadir Selvi’nin bu konuya ikna olmamaya hakkı olmayacak mı?"