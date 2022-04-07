Abdullah Gül, DEVA Partili isimle görüştü
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Mustafa Yeneroğlu, ziyarette ülke meselelerini görüştüklerini söyledi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile görüştü. Görüşme, Yeneroğlu tarafından duyuruldu.
Yeneroğlu, sosyal medya hesabından görüşmenin fotoğrafını paylaşıp “11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül’le olan ilişkilerine ilişkin “Biliyorsunuz sayın Abdullah Gül, Dışişleri Bakanıyken, Cumhurbaşkanıyken ve sonraki dönemde bizim insani ilişkilerimiz hep çok yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Herhalde 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz arada. Kendisinin hem bir siyasetçi olarak hem de devlet adamı olarak birikimlerini ben önemsiyorum. Çok geniş bir tecrübesi var o tecrübelerinden de biz istifade ediyoruz” demişti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vefa' buluşmaları kapsamında Abdullah Gül ile buluşmak istediği iddiasını "Erdoğan’ın sürpriz iftar buluşması" başlıklı yazısıyla köşesine taşımıştı.
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