Erdoğan’ın sürpriz iftar buluşması

29 Mart 2022 Salı

“İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez. Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü eski yol arkadaşlarına, AKP’nin eski milletvekillerine söyledi.

Ve devam etti:

“AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye’nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır.”

“Vefa” buluşması adı takıldı. Türkiye’nin koşar adım seçime gittiğinin işaretlerinden biriydi.

Soru şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşlarıyla buluşmalarına devam edecek mi?

Duydum ki evet.

Hatta ve hatta, şu sıralar sessiz kalan çok kritik bir isimle buluşmayı arzuluyor.

Bir dönem üst düzey görev yapmış, iki tarafın da ortak tanıdığı eski bir bürokrat da Erdoğan’ın bu buluşma isteği için aracı olmaya soyunmuş.

Taraflar sır gibi saklıyor, sadece bir avuç kişi biliyor. İki cepheden “olabilir” diyen de “doğru değil” diyen de var. Eğer gerçekleşirse Erdoğan birlikte verilen fotoğraf karesiyle iki partiye, yani DEVA’ya ve Gelecek’e kaçışın önünü tutmayı amaçlıyor.

Kaynaklarım, Erdoğan’ın görüşmek istediği kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia ediyor. Ancak Gül cephesi “Böyle bir durum yok” yanıtını veriyor.

Ramazan ayında sürpriz bir iftar buluşması görürseniz, bu satırları hatırlayın.

KRİTİK PEKER KARARI

Dördüncü maddeye gözüm takıldı. Şöyle yazıyordu:

“Sanık müdafiinin bu celse beyan ettiği taleplerinin sanığın savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi.”

Sanık: Sedat Peker.

Müdafi: Ersan Barkın.

Önce hatırlatma…

Peker, çektiği videolardan birinde eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a dair de suçlamalarda bulundu. İddia o ki Erkam Yıldırım, yeni uyuşturucu güzergâhı için Venezüella’ya gitti. İddia o ki sevkıyat için Karakas Limanı’nda özel bir bölüm kiralanmasına dair görüşmeler yapıldı.

Hemen ardından…

Erkam Yıldırım’ın Aralık 2020’de Türkiye-Venezüella Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile birlikte Venezüella’da olduğunu gösteren fotoğraf ortaya çıktı.

Baba Binali Yıldırım ne demişti bu konu üzerine? Şunu:

“Oğlum Venezüella’ya gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu.”

Şimdi…

Biliyorsunuz, Erkam Yıldırım Sedat Peker’e “hakaret” ve “iftira” davası açtı. İşte o davanın ilk celsesinde Peker’in avukatı Ersan Barkın şu konuların araştırılmasını mahkemeden talep etti:

“Erkam Yıldırım TBMM’nin Venezüella’ya yaptığı ziyarete katıldı mı, katılmadı mı? Katılmış ise hangi sıfatla katıldığı Meclis’ten sorulmalıdır. Yıldırım Venezüella’dayken serbest liman bölgesini ziyaret etti mi? Ziyaret etmişse bu alanda herhangi bir Türk tarafından kiralama yapıldı mı?”

Siyasi baskı altında ezilen Türk yargı sisteminin mevcut pratiğinde, Peker’in avukatının bu taleplerinin anında reddine karar verilmesi şaşırtmazdı.

Ancak olmadı. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Sedat Peker’in ifadesini aldıktan sonra o talepleri değerlendirmeyi tercih etti. Yani asıl konuyu kapatmadı, beklemeye karar verdi.

Kim ne derse desin, yarın iktidar değişirse bu soruların mahkemeye gelecek olası yanıtları da doğuracağı sonuçlar da değişecektir.