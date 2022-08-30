Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı iddia: Bana niye oy vermesinler?
Bizim TV Genel Yayın Yönetmenli Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP’li bir vekille görüşme yaptığını iddia etti.
TV100'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında gazeteci Şaban Sevinç 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" dedi.
Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:
CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.
Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?
CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.
Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.
Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:
"Kemal Bey'inTürkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"
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