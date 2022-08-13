Abdullah Gül Covid'19'a yakalandı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Covid-19'a yakalandığı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:24
Abdullah Gül Covid'19'a yakalandı
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüse yakalandı.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.


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