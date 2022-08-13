Abdullah Gül Covid'19'a yakalandı
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Covid-19'a yakalandığı duyurdu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüse yakalandı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan "Abdullah Gül, Covid 19’a yakalanmış. Evinde istirahat ediyor. Sevindirici haber, hastalığı hafif geçiriyormuş. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
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