Abdullah Öcalan'dan beklenen çağrı için terör örgütü PKK yöneticisinden 'görüntü' şartı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:49

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:53

Terör örgütü PKK'nin çatı yapılanması olan KCK'nin eş başkanı Bese Hozat, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıyla ilgili şartını açıkladı.

Terör örgütüne yakın bir televizyon kanalında konuşan Bese Hozat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görüntülü mesajın mevzuata uygun olmadığı yönündeki açıklamasını tepki gösterip “Peki, yazılı açıklama mevzuata uygun olacak mı? Önder Apo tecrit altındayken nasıl bir açıklama yapabilir? Eğer bir açıklama bekliyorsanız, önce tecrit sistemini kaldırın” ifadelerini kullandı.

Görüntülü yapılmayacak açıklamayı reddedeceklerini belirten Bese Hozat, bunun inandırılığının da olmayacağını söyleyip "Kimse böyle hayallere kapılmasın, gayri ciddi yaklaşımları da ciddiye almayız" dedi.

"DAHA NASIL AÇIK SÖYLEYELİM?"

Hozat konuyla ilgili sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Açıklamanın mutlaka görüntülü olması gerekiyor. Bizler, bu hareketin kadroları, militanları, savaşçıları, halkımız, dostlarımız, tüm demokratik kesimler, kamuoyu; Önder Apo’nun çağrısını kendi ağzından dinleyebilmeli, onu görebilmeli. Ancak bu şekliyle inandırıcı olur. Bu kadar tarihi bir sürece böylesine gayri ciddi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Tarihi önemde dedikleri bir açıklamaya böylesine gayri ciddi, basit yaklaşım kabul edilemez. Etkili olmaz, karşılık bulmaz. Daha nasıl açık söyleyelim? Böyle olmaz. Eğer Adalet Bakanı’nın sergilediği yaklaşım bir devlet ve iktidar yaklaşımıysa gayri ciddidir. Bu, bir oyun oynadıklarını gösterir. Eğer herkesin yaklaşımı buysa ve böyle yapmaya çalışıyorlarsa, ortada bir ciddiyet yok" demektir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı Cezaevi'nde tutuklu terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamasının görüntülü olarak yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabi özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu" demişti.