İYİ Partili Ensarioğlu, AKP’ye geçme nedenini anlattı: Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:06

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:06

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu, AKP’ye katıldı. Ensarioğlu’na rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti’den istifa ederek, AKP’ye katılan eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, kararını anlattı.

Rudaw’ın aktardığına göre, “Türkiye'deki barışla kanın duracağını inandığım için AK Parti’ye katıldım” diyen Ensarioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı ben çağırdı, gittim aynı düşüncelerimi onunla paylaştım. Cumhurbaşkanıyla barış konusu ile Suriye ve Ortadoğu’daki son gelişmeleri konuştuk” ifadelerini kullandı.

‘AKP’ye geçme nedeniniz nedir?’ sorusunu cevaplayan Ensarioğlu, şunları söyledi:

“Kısa ve öz söyleyeyim; Birincisi bana en yakın parti AK Parti'ydi. Parlamentoda bana en yakın zihniyet merkez sağdı, en yakın olan parti ise AK Parti idi. Ama tabi karşılıklı konuşmakla olur. Yani tek başına olmadı.

ÖCALAN AYRINTISI

Geliş nedenim de şuydu: 65 yaşında milletvekili olmam bana bir şey kazandırmaz. Geçmişte bakanlık yaptım, milletvekilliği yaptım. Burada Türkiye'de akan, Ortadoğu'da akan bir kan vardı. Ve başından beri taraf olmadan, HADEP'li olmadan, devletin bakanıydım, devletin gizli ajandasından değil, vatandaş için, Türk ve Kürt için, bu kanın durması için mücadele etmiştim.

Hatta ilk defa ben Abdullah Öcalan’ın televizyonda açıklama yapması gerektiğini söyledim. Hedefe koydular. Benim için bölücü falan dediler. Sonra da işte Bahçeli tuttu ve dedi ki, ‘Öcalan Meclis’e gelsin konuşsun.’ Benim dediğim 10 yıl önceydi.”

“BEN ONLARA YAKINIM”

“Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine mi katıldınız?” sorusunu da yanıtlayan Ensarioğlu “Cumhur İttifakı benim düşünceme yakındır. Ben onlara yakınım. Daha açıkçası AK Parti Türkiye partisidir. Ben birincisi barış için, ikincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iyi bir devlet politikası yürüttüğü Suriye’de dostluğun perçinleşmesi için katıldım. Irak'la da aynı şekilde. Çünkü bizim Kürtler en çok Türkiye'de ondan sonra Irak ve Suriye'dedir. Bizim Kürtler derken Türkler de benim kardeşimdir. Hiçbir ayrım yapmam. Ama bu kanın durması gerektiğini, bu kanın da Suriye'deki politikayla, Türkiye'deki barışla duracağını inandığım için Sayın Cumhurbaşkanı beni çağırdı, gittim aynı şeyi onunla paylaştım” cevabını verdi.