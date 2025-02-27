Abdullah Öcalan’ın çağrısı… Ali Babacan: 'Yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazır olacağız'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, İmralı heyeti tarafından İstanbul’da yaptığı basın toplantısıyla paylaşılan çağrısına ve İmralı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, İmralı heyeti tarafından İstanbul’da yaptığı basın toplantısıyla paylaşılan çağrısına ve İmralı sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını fesh etmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini fesh etmesini bekliyoruz.
Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazır olacağız."
Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) February 27, 2025
Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.
Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak…
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