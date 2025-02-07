Ali Babacan'dan yıl sonu enflasyonunun revize edilmesine tepki: Seçime giderken aldattılar, helalinden kazanmadılar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyonunu revize etmesine ilişkin, ''Merkez Bankası’nın 2025 için bugün açıkladığı hedef yüzde 24 (eğer inanırsanız). 2025’in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 çıktı. Hep söylüyorum, seçime giderken aldattılar. Helalinden kazanmadılar'' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün açıkladığı yılın ilk "Enflasyon Raporu 2025-I"in tanıtım toplantısında, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde revize edildiğini belirtti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu revize etmesine tepki gösterdi. Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Seçimlere giderken '2025 yılında enflasyon tek haneye inecek, yüzde 9,9 olacak' dediler.
Merkez Bankası’nın 2025 için bugün açıkladığı hedef yüzde 24 (eğer inanırsanız).
2025’in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 çıktı.
Hep söylüyorum, seçime giderken aldattılar. Helalinden kazanmadılar.''
Etiketler: #enflasyon #TCMB
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