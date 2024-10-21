Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen'le ilgili sözleri AKP'lileri kızdırdı: 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Abdurrahman Dilipak, sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine AKP'li isimlerden çok sert tepki aldı.
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Abdurrahman Dilipak'ın yaptığı yorum medyadaki AKP'ye yakın isimleri kızdırdı.
Dilipak, Gülen'in ölümü üzerine sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Gülen ölmüş. İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün geçerli olmayancak sanıyorum" diye yazdı.
Dilipak'ın bu sözlerinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, Dilipak için "ivedilikle gözaltına alınması" çağrısı yaptı. Bekiroğlu, Dilipak'a "Oranı buranı oynatma Dilipak. Şeytanın arkasından dua ediyorsun. En son dayanamadın nasıl gizlice terörist elebaşına hayran olduğunu bugün içinden çıkarttın" diye seslendi.
Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Dilipak'a "Allahım aklımıza mukayet ol. Bu ne rezil açıklama böyle" diye tepki gösterdi.
AKP'nin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden Fatih Tezcan da "Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak’la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından duâ okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta" ifadelerini kullandı.
İşte Dilipak'ın o paylaşımı:
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