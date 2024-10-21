FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'in ölüm anlarını anlattı

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, terör örgütüne yakın medya organında Fethullah Gülen'in ölüm anlarını anlattı.

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'in ölüm anlarını anlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:04

FETÖ firarisi, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği yapan Ekrem Dumanlı, ABD'de 83 yaşında hayatını kaybeden FETÖ lideri Fethullah Gülen'in son anlarını anlattı. 

FETÖ'ye yakın bir yayın organında konuşan Dumanlı, "Ölüm haberini alır almaz hastaneye gittim. Şimdi kampa geldim. Biraz önce hastanedeydim. Son kez hocaefendiyi gördüm. Takdir-i ilahi. Arkadaşlar acilen arayınca geldik, geldiğimizde vefat etmişti. Ama son anını şu anda bulunduğu yere kaldırılırken gördüm. Sevenlerine rahatlıkla söyleyebilirim ki nurani bir yüz, huzur dolu bir yüz... Böyle adeta emaneti sahiplerine, arkadaşlarına bırakmış, veda etmiş huzur içerisinde giden bir yüz gördüm. Hepiniz adına, arkadaşlarımız adına bir yönüyle cismani olarak veda etme imkanımız oldu" dedi.

Dumanlı, "En yakınındakilerden bilgi aldım. Son 3-4 gündür hastanedeydi. Kalp ve böbrek yetmezliğinin getirdiği handikaplar vardı. Hastanede bir odadan bir odaya sandalye ile götürülüyordu. Doktorlar, 'biraz yürümeniz lazım' gibi birşey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı. 



Etiketler: #Ekrem Dumanlı #fethullah gülen

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