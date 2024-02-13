Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP Adıyaman adayı Abdurrahman Tutdere oldu. Peki, Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:41
Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. CHP Adıyaman adayı Abdurrahman Tutdere oldu. Peki, Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman Belediye Başkanı Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli?

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.

Siyaset yaşamı "1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı


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