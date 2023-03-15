Abdurrahman Uzun'dan HÜDA PAR'a destek!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:24

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:51

Abdurrahman Uzun, 14 Mart tarihinde "HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasındaki amaç ne?" başlıklı Youtube videosunda tepki çeken açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre değil" demişti. Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile ittifak gerçekleştirmesi yurttaşları endişelendirdi. Bunun üzerine YouTube kanalından "HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasındaki amaç ne?" isimli videoyu paylaşan gazeteci Abdurrahman Uzun konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR ile ittifak gerçekleştirmesi yurttaşları endişelendirdi. HÜDA PAR ile yapılan göreşmelerin ve partinin AKP iktidarını destekleyeceğini açıklamasının ardından AKP'li Abdurrahman Uzun, HÜDA PAR savunmasına geçti.

Youtube kanalında video yayımlayan Uzun yine tepki çekecek ifadeler kullandı.

Uzun, söz konusu videoda "Yok HÜDA PAR Hizbullah'ı destekliyor. Afganistan'da şunu yapıyor, Anayasada dört maddeyi değiştirmek istiyor. Türklüğü çıkaracakmış... Bunların hepsi mavra! HÜDA-PAR bir terör örgütü değildir. HÜDA PAR, PKK gibi hiçbir vatandaşımızı katletmemiştir. Eğer HÜDA PAR bir terör örgütü olsaydı Diyarbakırlı anneler HDP önünde değil HÜDA PAR önünde eylem yaparlardı" dedi.

HÜDA PAR MİLLİ BİRLİĞİ ÖNEMSİYORMUŞ

Sözlerine HÜDA PAR'ın milli birlik ve beraberliği önemsediğini söyleyerek devam eden Uzun, HÜDA PAR'in özerk bir yönetim arzu etmediğini iddia etti. HÜDA PAR'ı Müslüman Kürtlerin oluşturduğu bir yapı olarak tanımladı. Oysa HÜDA PAR'ın parti programında özerklik, federasyon gibi konularda neler düşündüğü açıkça ifade ediliyor.

CUMHUR İTTİFAKI MUHTEŞEM BİR İŞ YAPMIŞTIR

Karşıt görüşten gazetecilere de seslenen Uzun şu ifadeleri kullandı:

"HÜDA PAR eğer bir terör örgütü ise Hizbullahçıysa 2022 yılında neden HÜDA PAR'la görüştünüz? Demek ki Cumhur İttifakı muhteşem bir iş yapmıştır."

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması yurttaşları endişelendirirken Uzun'un videosuna sosyal medyada çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.

Kullanıcılar, HÜDA PAR'ın aleni bir şekilde Hizbullah Terör Örgütü'nü desteklediğini ve cemaatleri temsil ettiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz 23 Mayıs 2013'de "Gerekirse PKK ile ittifak yapabiliriz" demişti.