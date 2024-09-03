ABD'ye ait savaş gemisi İzmir limanına demirledi! SOL Parti Alsancak Limanı'na yürüyecek
Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi Pazartesi günü İzmir Limanı'na demir attı. SOL Parti İzmir İl Örgütü, İsrail’e yardım götüren ABD gemisine tepki için Alsancak Limanı'na yürüyecek.
İsrail'e destek olmak amacıyla bölgeye gelen geminin dün İzmir Limanı'na demirlediği öğrenildi. SOL Parti İzmir İl Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün gemiye tepki için Alsancak Limanı’na yürüme çağrısında bulundu.
SOL Parti'den yapılan açıklamda, şu ifadeler yer aldı:
"Katil devlet İsrail'e yardım için yola çıkan ABD savaş gemisi, İzmir'e demir attı. Denizlerin bağımsızlık ruhuyla, özgür bir Filistin için, Amerikan savaş gemisine karşı yürüyoruz. 3 Eylül Salı, saat.19.00'da Alsancak ÖSYM önünde buluşup Liman'a yürüyoruz."
Katil devlet İsrail'e yardım için yola çıkan ABD savaş gemisi, İzmir'e demir attı.— SOL Parti İzmir (@SolPartiIzmir) September 2, 2024
Denizlerin bağımsızlık ruhuyla, özgür bir Filistin için, Amerikan savaş gemisine karşı
YÜRÜYORUZ.
3 Eylül Salı
Saat.19.00'da
Alsancak ÖSYM önünde buluşup Liman'a yürüyoruz
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