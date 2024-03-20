ABD'ye kaçmışlardı: Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:39

Güncelleme: 20.03.2024 - 14:46

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikleri ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

Bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığı yazışmalar ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın sosyal medya görselini paylaştığı yazışmaya göre, Eylem Tok adına yazışmayı yapan kişi ev sahibine "yıllık ödemeye ve hemen anlaşmaya hazır bir Türk ailenin kendisinin konutuyla ilgilendiğini"söylüyor.

Aracı kişi, "durumları biraz farklı" diye anlattığı ailenin "ABD’de bir kayıtları olmadığını ancak parasal sıkıntıları da olmadığını, yıllık ödemeye hazır olduklarını" belirtiyor. Aracı ayrıca bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı da “Türkiye’de bir talihsizlik yaşamışlar, bir trafik kazası. Anne ve oğlu New York’a gelmek zorunda kalmış. Yani paper (kağıt) işleri gerekmeden kiralama yapılması gerekiyor" diyerek anlatıyor.

Bu mesaj üzerine, olaydan haberdar olan ev sahibi küfür ederek teklifi reddediyor.

İşte Pehlivan'ın "New York’ta bir evi yıllık 96 bin dolara kiralama çabası ve sonucu…" diyerek yaptığı o paylaşım: