Acil olarak hastaneye kaldırılmıştı: Muhittin Böcek yeniden cezaevinde...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in avukatları, dün akşam müvekkillerinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine acil olarak hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 63 yaşındaki Böcek’in çok sayıda kronik rahatsızlığı bulunduğu ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olduğu belirtildi.

Avukatlar, Covid-19 döneminde uzun süre yoğun bakımda kalan Böcek’in vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğunu hatırlatarak, mevcut sağlık durumunun "yüksek riskli" kategorisinde değerlendirildiğini ifade etti.

5 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Muhittin Böcek, 26 Kasım'da da cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Avukatlar, Böcek’in sağlık durumu göz önüne alınarak tutuklama tedbirinin kaldırılmasını veya yargılamanın adli kontrol hükümleriyle devam ettirilmesini talep etti.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, hastaneden çıkarıldı. Böcek yeniden cezaevine gönderildi.

Böcek'in uyku apnesi olduğu, bu yüzden özellikleri geceleri kötüleşerek hastaneye kaldırıldığı öğrenidli.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNUYLA MÜCADELE EDİYOR

Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.