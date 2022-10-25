Açılış sırasında gerginlik... İmamoğlu'ndan Tuzla Belediye Başkanı'na: 'O arkadaş burayı germeye gelmiş'

25 Ekim 2022 Salı, 13:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Su Arıtma Tesisi açılışında konuştuğu esnada AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile arasında gerginlik yaşandı.

İmamoğlu gerginlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen... Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir. Şimdi, bakın size şunu söyleyeyim; Sayın Belediye Başkanı, göreve geldiğimde ilk ziyaret ettiğim belediye başkanlarından birisidir. Kendisini ziyaret ederek Tuzla'yla ilgili sorunları, kendisiyle tartışma ve konuşma ortamını yaratan benim. Kendisi, bugüne kadar belki 10-15'tir sayısı unuttum; her ilçeye o kadar çok gittim ki buraya da defalarca geldim" dedi.

"Kendisi bir kez bile benimle o Tuzla gezilerine katılmamıştır" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Yani işi problem çözmek isteyen bir belediye başkanı olsa benimle defalarca buluşurdu. Artı bana kişisel bir sorununu aktarıyor. 'Bundan haberiniz var mı diye merak ediyorum' diyor. Konuyu bilmiyorum bu arada. Yeni öğrendim. Özeldi ama anlatmak durumundayım. 'Hayır' dedim haberim yok. Kaldı ki bir belediye başkanının kişisel bir sorununa hukuksuz bile olsa kendisiyle konuşarak sürece müdahale ederim" diye konuştu.