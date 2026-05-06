Açılış töreninde 'AKP' krizi: İl Başkanı sahneye çıkmadı

6.05.2026 10:03:00
Haber Merkezi
Van’da düzenlenen bir açılış töreninde sunucunun, iktidar partisinin il başkanının ismini anons ederken 'AKP' demesi krize neden oldu.

Van'da Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinasyonunda, “Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarları” kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen DAKAF’26, açılış programına 'AKP' krizi damga vurdu.

Van OSB Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılış törenindeki ödül sunumu sırasında, sunucu tarafından AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın adı anons edildi. 

Ancak anons ederken 'AKP' demesi ve Arvas'ın adını da 'Abdullah' olarak telaffuz etmesi üzerine protokol sıraları hareketlendi. 

Anonsun ardından sinirlenen Abdulahat Arvas’ın sahneye çıkmadı. Yaşanan kriz üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli duruma müdahil oldu. Şevli anonsta AKP'nin 'AK Parti' olarak düzeltilmesini talep etti. Ancak program akışında herhangi bir düzeltme yapılmadı.

 

İlgili Konular: #Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

