Anketlerde, sorunları kim çözer sorusuna yanıltıcı yanıtlara dikkat
Orhan Bursalı
28.04.2026 04:00
Anket savaşları mı? Özellikle ülkenin ekonomik sorunlarını hangi parti çözer, AKP/ Erdoğan mı, CHP mi, konusunda bir (iktidar) anketi yüzde 40’ın üzerinde Erdoğan, yüzde 20’lerde de CHP yanıtını vermiş. Çok güldüm. Bir CHP’li milletvekili de “Bu tablo karşısında düşünmeliyiz” gibi bir şey demiş...

O düşünsün, bir yol bulur kendine... halka danışsın...

İktidar ekonomiyle halkı ezdikçe yandaş kalemleri karşı propagandaya girişiyor, “Yine de sorunu çözse çözse Erdoğan çözer, zaten anketler de bunu gösteriyor” diye sallamaya başladı. Elinin altında anket şirketleri var. Bunlara üst üste yalan anketler yaptırır ve toplumda yanlış algıları tartıştırır. Bu da bir başarıdır.

ÇÖKERTENE GÜVEN SEN, ALGISI

Ekonomiyi bu hale getireni en büyük sorun çözücü olarak lanse etmek doğrusu çok yüksek bir sıçrama, Everest tepesinden ülkeye bakıyor. Tabii en azından AKP’ye yakın veya partiden uzaklaşmış seçmene atılan bir kanca var: Yerse! Göle maya çalmaya benziyor.

Tartışma programlarında, ben anketlerde Erdoğan’ı geçen bir muhalif lider de görmüyorum, diyen de var. Önündeki anket sonuçlarına ters gözlükle bakar oldular.

UÇ SONUÇLAR KASITLIDIR 

Evet önünüze imkânsızı zorlayan bazı sonuçlar gelirse, bilin ki bir paralı veya iktidarın istediğini yansıtan sonuçtur.

Anketlerin birbiriyle tutarlı olması gerekir. İki üç puanlık farklar olabilir, anketlerin doğasından kaynaklanan. En sonunda hemen hepsi telefonla yapılıyor, her ne kadar kendilerine isim açıklamıyoruz dense de ülkenin bu tekinsiz ortamının başını belaya sokabileceğini düşünenler kaçamak yanıtlar verebilir.

Ülkede düşünce/doğru haber verme üzerinde estirilen bir tutuklama terörünü herkes görüyor. Fikrim yok diyenlerin ve yanıttan uzak duranların çokluğunun bir nedeni de budur.

NE YAPMALI?

Anketlerin tutarlılığı milletin ortalama görüşleriyle çelişmemeli.

Çözerse Reis çözer anketi bir algı yaratmadır. En azından, doğrudan iktidara bağlı olmayan iki üç anket şirketinin de buna yakın sonuçlar alması şart.

Ama mesela bu pazar seçim olsa kimi cumhurbaşkanı seçersiniz sorusuna verilen yanıtlar için çeşitli anket şirketlerinin sonuçları birbiriyle epey tutarlı.

Bu üstelik süreklilik arz ediyor.

Mansur Bey ve Ekrem Bey ile Erdoğan arasındaki fark en az 10 puan... Burada bir büyük tutarlılık var.

CHP’nin de birinci parti sonuçları tutarlı.

ÇAPRAZ SONUÇLAR

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hiç öne geçirmeyen üstelik 10 puan hep düşük gösteren anket sonuçları varken birilerinin “Sorunları kim çözer” sorusuna “Erdoğan çözer” yanıtını veya yalanını yayması, zerre inandırıcı değil. Çapraz sorgulamalarla sonuçları her zaman doğrulama testlerine tabi tutmak mümkün.

Bu nedenle ekonomi konusunda CHP’ye millet güvenmiyor sonucunu çıkarmak ahlaklı bir tutum değil.

Ama CHP’nin de ekonomiye ve kurmaylarına daha fazla çözüm ve söz hakkı vermesi gerekir.

Belki seçimlere bu kadar zaman varken söyleyeceklerimizin etkisi mi azalır diye düşünüyor olabilirler mi?

Anketlere yaklaşımda kuşku, eleştirel gözle yaklaşılmalı hep.

Ve doğrulamalar ve kıyaslamalarla saklanan gerçeği görmeye çalışmalı.

