Açılışını Binali Yıldırım yapmıştı: Gökçeada Havalimanı 10 yıldır kullanılmıyor

26 Haziran 2022 Pazar, 14:11

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada atıl durumdaki Gökçeada Havalimanı gündeme getirerek, havalimanının kullanılamıyor olmasını eleştirdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Ceylan, “Turizmin geliştirilmesi hedefiyle açılan havalimanının yeniden aktif hale gelmesi sağlanmalıdır. Havalimanının yapımı yeterli fizibilite çalışmaları tamamlanmadan gerçekleşti. Kamu yatırımları hayata geçirilirken gerçekçi fizibilite raporları hazırlanmalı ve kaynakların çarçur edilmemesi sağlanmalıdır. Bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılan havalimanının kaderine terk edilmemesi ve yeniden ticari uçuşların başlaması için çaba sarf edilmelidir” uyarısında bulundu.

Çanakkale'deki Gökçeada Havalimanı 15 Ağustos 2010 tarihinde “turizmin geliştirilmesi” hedefiyle yapıldı. Açılışını dönemin ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Havalimanı'nın 38 çalışanı bulunuyor ama yolcu uçmuyor. Havalimanı için toplam 80 milyon 416 bin TL harcandığı belirtildi.