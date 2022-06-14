Adalet Bakanı Bekir Bozdağ altılı masayı hedef aldı: 'Kirli birini çıkaracaklar'

14 Haziran 2022 Salı, 14:50

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Adayınız eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa, bilinmedik biriyse adam çıksın, kendini tanıtsın, projelerini anlatsın, millet onu tanısın. 'Efendim, çıkaracağımız adam yıpratılır.' Demek ki kirli birini çıkaracaklar" dedi.

Türkiye'de seçim güvenliği sorunu olmadığını iddia eden Bozdağ, HDP'nin altılı masanın içerisinde olduğunu söyledi.

TVNet'teki bir canlı yayına katılan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İSTANBUL'U ALAMAZLARDI'

"Ben 'yedili masa' diyorum, altılı masa Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Hepimiz biliyoruz ki HDP bu masanın ayrılmaz parçasıdır. HDP olmasaydı, İstanbul'u da Antalya'yı da Adana'yı da Ankara'yı da alamazlardı. Seçim sonuçları, rakamlar ortada. HDP'nin desteğiyle buraları aldılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP çok açık, net, bunca istiskale rağmen, CHP, İYİ Parti istiskal ediyor, öbürleri de istiskal ediyor, yokmuş gibi davranıyor. 'Biz haysiyetliyiz, onurluyuz' diyorlar ya ama bu kadar onur ve haysiyetlerini incitmelerine rağmen 'hadi oradan' diyemiyorlar. HDP, onların yanında vaziyet alıyor. Masanın altına mı saklanıyor, üstüne mi, ceplerine mi giriyor ama her zaman o masanın içinde olan bir parti."

'DEMEK Kİ KİRLİ BİRİNİ ÇIKARACAKLAR'

Altılı masanın adayını açıklaması gerektiğini söyleyen Bozdağ, "Adayınız eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa, bilinmedik biriyse adam çıksın, kendini tanıtsın, projelerini anlatsın, millet onu tanısın. 'Efendim, çıkaracağımız adam yıpratılır.' Demek ki kirli birini çıkaracaklar. O zaman elbette yıpranır. Temiz birini çıkaracaksanız niye korkuyorsunuz?" dedi.