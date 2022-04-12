Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Covid-19'a yakalandı
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Bozdağ, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Bakan Bozdağ, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" ifadelerine yer verdi.
Bozdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
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