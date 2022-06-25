Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel yok, 2023'te ikinci adaylığı olacak'

25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:33

AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte açıklamalarda bulundu.

Bozdağ Ağrı'da yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3. kez aday olabilir mi' tartışmalarına değindi. Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığını öne sürerek, "Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel yok, 2023'te ikinci adaylığı olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Tartışılan bir konuda Adalet Bakanı'nın hele anayasa ve hukukla ilgili bir konuysa konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın '2023 seçimlerinde aday olamaz' tartışmasını Millet İttifakı, bileşenleri ve onlara destek verenler televizyonlarda, gazetelerde, değişik mekanlarda yapıyorlar. Siyasiler de yapıyor, herkes yapıyor. Onlar tartışıyor bu konuyu. Biz tartışmaya açmadık.

Onun için ben şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten bu kaçındıklarını gösteriyor.

Anayasa ne diyor, cumhurbaşkanı seçimi statüsü, değişikliği ilk seçimde yürürlüğe girer. Bu değişikliğe göre Başkan Erdoğan ilk defa 2018'in 24 Haziranı'nda seçildi. 2 defa seçilemez kuralı burada işlemeye başlıyor. 2023'te yapılacak seçim Başkan Erdoğan'ın 2. seçimi olacaktır."

'İDAM' AÇIKLAMASI

Bahçeli, Soylu ve son olarak da Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'idam' tartışması hakkında da konuşan Bozdağ, "Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık, tamamlandığında açıklayacağız" dedi.

Bozdağ, "Orman yangınları her bir vatandaşımızı derinden üzmektedir. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamayla mevcut cezaların yeterli olmaması konusunda kanaatini ortaya koydu. İdam dahil her değerlendirmenin ortaya konmasını istedi. Orman yakanların alt ceza sınırı 10 yıldan başlıyor. Terör örgütleri için 20 yıldan başlıyor. Biz de bu cezaların tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık, tamamlandığında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.