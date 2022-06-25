Bekir Bozdağ'dan 'haksız tahrik indirimi' talimatı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'ya uygulanan 'haksız tahrik' indiriminin tepkilere neden olmasının ardından tartışmaya açılan uygulamanın yeniden düzenlenmesi için talimat verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı için uygulanan ve tepkilere neden olan 'haksız tahrik' indiriminin yeniden düzenlenmesi için talimat verdi. Bürokratlar TCK’nin 29. maddesi üzerinde çalışma başlattı.
Türk Ceza Kanunu’nun mevcut 29. maddesindeki, “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir” ifadelerin yer aldığı düzenlemedeki indirimler kademeli şekilde azaltılacak.
EKİMDE YARGI PAKETİNDE
Hürriyet'in haberine göre, Pınar Gültekin cinayetindeki gibi “tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde” haksız tahrik indirimi uygulanmaması değerlendiriliyor.
Bu indirimin yapılması halinde de kriterleri net şekilde gösterilecek. Değişiklikle kadın cinayeti sanıklarına kriterleri uyuyorsa çok daha az indirim yapılacak. Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı gibi tasarlayıp yakarak, üzerine beton dökerek canavarca öldürenlere tahrik indirimi yapılamayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek.
Düzenlemenin ekim ayında Meclis’e sunulacak yargı paketinde yer alması bekleniyor.
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