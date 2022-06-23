Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa'ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı.
Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, 'bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği' hükmünün yer aldığı Anayasa'nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor.
İktidar kanadı ise Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.
BAKAN BOZDAĞ: ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin tartışmalara yönelik açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu belirtti.
Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.
YSK 'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI' SORUSUNU CEVAPLAMAMIŞTI
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) "Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği" hakkında görüş almak istemiyle başvurduğunu açıklamıştı.
Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Yüksek Seçim Kurulu, Liberal Demokrat Parti’nin; Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında görüş istemini, seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle ‘Görüş verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu, Liberal Demokrat Parti’nin;
Cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında görüş istemini seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle ‘Görüş verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.
KILIÇDAROĞLU "İTİRAZ ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması halinde itiraz etmeyeceklerini belirterek “Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Biz yapmayacağız. Başkaları tartışırsa ona bir şey diyemeyiz, en azından biz yapmayacağız” demişti.
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