Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Yazar Eylem Tok ve oğlu için 'kırmızı bülten' çıkarılıyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.03.2024 - 10:46

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan ve Mısır’a kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını duyurdu.

A Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Tunç, Eylem Tok ve T.C.'nin yurtdışına kaçışı ve sonrasında işletilen sürece ilişkin açıklama yaptı.

"SÜREÇ BAŞLADI"

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı. Mısırla bizim suçluların iadesine ilişkin adli yardımlaşma anlaşmamız var. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Tabii, buna benzer artık ülkemizde suçla mücadele noktasında hem mevzuat hem de uygulama anlamında önemli çalışmamız var. Özellikle suçun kaynağında önlenmesi önemli. Suç meydana geldikten sonra, zarar ortaya çıktıktan sonra yargılama süreçleri de elbette önemli ama asıl 18 yaşından küçük, ehliyeti olmayan birisinin trafiğe çıkmış olması ve kazaya sebebiyet vermesi. Tabii ki burada özellikle o çocuğu kaçıran annesi bakımından da şu an bir soruşturma söz konusu."

NE OLMUŞTU?

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu..

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışmış, diğerleri ise arızalanan motorla ilgilenmişti. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(16)'nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

MISIR'A KAÇTIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen yazar Eylem Tok'u oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edilmişti. Kazaya karışan cip ise olay yerinde bırakılmıştı.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti.

"DÖNÜP DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ"

Yazar Eylem Tok ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil.

Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum."