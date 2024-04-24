Adalet Bakanı Tunç anayasayı 'hatırladı': DEM Parti'ye 'gözdağı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'ye kapatma davası açılması çağrısıyla ilgili konuştu. Tunç, DEM Parti'ye milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmamaları çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:10
Adalet Bakanı Tunç anayasayı 'hatırladı': DEM Parti'ye 'gözdağı'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davası açılması çağrısıyla ilgili soruları yanıtladı.

Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti'ye kapatma davası açılması çağrısıyla ilgili konuştu.

DEM Parti'ye milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmamaları çağrısında bulunan Bakan Tunç, "Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez, yetkili makamlar devreye girer" ifadesini kullandı.

ANAYASAYI 'HATIRLADI'

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Demokratik hukuk devletinde şiddet olmaz. Anasayasamızın 26. maddesi şiddete teşviği suç sayar. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik siyaset yaptığını söyleyenlerin teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir."

"MİLLETTEN ALDIĞINIZ YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAYIN"

"Geçmişte koymadıkları için kapatılan partiler oldu. Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörü, şiddeti reddedin. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez yetkili makamlar devreye girer. Kapatılan partiler oldu aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Parti aynı muamele ile karşılaşır diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum."



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