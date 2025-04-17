'55 bin mahkuma tahliye' iddiası... Bakan Tunç'tan 'af' açıklaması

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:04

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:56

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, DEM Parti heyetiyle yapacağı görüşmenin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenmesine dair ''Sırrı Bey'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmeyi ertelemek zorunda kaldık. Tüm temennimiz Sırrı Beyin sağlığına kavuşması. Kendisi bu sürece uzlaşmacı kişiliğiyle katkılar veriyordu. Bir takım görüşmeler neticesinde ve sonrasında da heyetiyle beraber buluşacaktık'' dedi.

Bakan Tunç, 55 bin mahkumun tahliye edileceği iddialarına ilişkin soruya ''Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil'' şeklinde yanıt verdi.

CAN ATALAY KARARININ OKUNMASI

Yılmaz Tunç, dün TBMM'de tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin AYM kararının okutulmasına ilişkin soruya ''TBMM Başkanımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptı'' ifadelerini kullandı.

''HASTA TUTUKLU TALEPLERİ OLUYORDU''

Bakan Tunç'un açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Elbette görüşme sırasında neleri ifade edeceklerini bilmemiz mümkün değil ama tutuklu ve hükümler için talepleri oluyordu zaman zaman. Yapılabilecek hususlar zaten kanun çerçevesinde yapılıyordu. Hasta tutukluların infaz şartları için bir takım talepleri oluyordu.

Buna benzer bazı talepler yarın yapmayı planladığımız görüşmede dile getirilebilirdi. Ama asıl önemli olan Sırrı Bey'in bir an önce sağlığına kavuşması. Düne göre daha iyi olması sevindirici bir gelişme.

''AF İDDİASI DOĞRU DEĞİL''

Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız.''