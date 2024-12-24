Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan'la görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği başkanlığa seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlıkta bir araya geldiği Sağkan ile avukatlar için hayata geçirdikleri çalışmalar ve bundan sonraki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
"GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Bakan Tunç, "Genel kurulda güven tazeleyen Sağkan ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2024
Yargının kurucu unsuru, adil yargılama hakkının güvencesi olan avukatlarımız ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalar ve… pic.twitter.com/zy3eIHHFFQ
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